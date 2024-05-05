Kocaeli'de ilginç görüntü! Karayolunda çırılçıplak dolaştı | Video
Kocaeli D130 Karayolu'nda bir şahıs, üstünü çıkararak çırılçıplak dolaştı. O anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı.
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