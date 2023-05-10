Kocaeli'de ilginç hırsızlık: Müşteri gibi geldi, şapkayı böyle çaldı | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müşteri gibi girdiği iş yerinde 50 lira değerindeki şapkayı çalan şahıs, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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