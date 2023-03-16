Kocaeli'de kaçak sigara imalathanelerine operasyon | Video
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, tespit edilen kaçak sigara imalathanelerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, kaçak sigara sarma makinelerinin yanı sıra 1 ton 286 kilogram tütün ve sigara sarımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Körfez ilçesinde tespit edilen kaçak sigara imalathanelerine operasyon düzenlendi. 9 farklı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda içi boş ve tütün dolu makaron, 1 ton 286 kilogram tütün ve sigara sarımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Mart günü Körfez ilçesi genelinde 9 farklı adrese operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 146 bin 700 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 12 milyon 412 bin 400 boş makaron, 21 bin 813 TAPDK bandrollü, 1 sigara sarma makinesi, 1 kurutma makinesi, 1 kompresör ve 1 ton 286 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan toplam 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Körfez Adliyesine sevk edilen 6 şüpheliden 5'i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.