Kocaeli'de kaçak sigara imalathanelerine operasyon | Video 16.03.2023 | 11:41 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, tespit edilen kaçak sigara imalathanelerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, kaçak sigara sarma makinelerinin yanı sıra 1 ton 286 kilogram tütün ve sigara sarımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Körfez ilçesinde tespit edilen kaçak sigara imalathanelerine operasyon düzenlendi. 9 farklı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda içi boş ve tütün dolu makaron, 1 ton 286 kilogram tütün ve sigara sarımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Mart günü Körfez ilçesi genelinde 9 farklı adrese operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 146 bin 700 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 12 milyon 412 bin 400 boş makaron, 21 bin 813 TAPDK bandrollü, 1 sigara sarma makinesi, 1 kurutma makinesi, 1 kompresör ve 1 ton 286 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan toplam 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Körfez Adliyesine sevk edilen 6 şüpheliden 5'i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.