Kocaeli'de kahreden olay! Aracın ezdiği köpeğin yanına diğer köpekler koştu | Video
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araç sürücüsü, yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. Köpek acı içerisinde kıvranırken, araçtan inen sürücü kameralara yansıdı.
Olay dün, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi?nde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, yol kenarında yatan köpeğin üzerinden geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araç yolda yatan köpeğin üzerinden geçerken, acı içerisinde kıvranan köpeğin yanına iki köpeğin koşması görüldü.