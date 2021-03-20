Kocaeli'de kalp krizi geçirerek vefat eden 15 yaşındaki Elif Erdağ dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:04
01:02
01:02
00:35
01:25
Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati | Video 20.03.2021 | 15:18
02:08
04:22
Ankara'da hamile kediye şiddet uygulayan kadına para cezası 20.03.2021 | 12:13
01:59
İstanbul Sarıyer'de mazgal kapağı hırsızları kamerada | Video 20.03.2021 | 15:07
02:06
Kenan Sofuoğlu'ndan bisikletle tek teker şovu | Video 20.03.2021 | 14:57
06:02
Türk basınının duayen ismi Seçkin Türesay son yolculuğuna uğurlandı | Video 20.03.2021 | 14:25
00:47
İstanbul'da ana caddede koşan başı boş at kamerada | Video 20.03.2021 | 14:05
07:21
İstanbul Boğazı'ndaki denizanası istilası kamerada | Video 20.03.2021 | 14:05
02:51
01:37
01:49
00:15
04:12
05:09
00:43
Banka soyup borçlarını ödemiş 20.03.2021 | 10:26
01:01
Çalıntı araçlara satıyordu! Kaçak motorlarla suçüstü yakalandı 20.03.2021 | 10:30
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Elif Erdağı'nın cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze namazı öncesinde genç kızın tabutunun yanına gelen sınıf arkadaşları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Elif Erdağı'nın cenazesi, Körfez ilçesi İgsaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Daha önce kalbinde ritim bozukluğu olduğu tespit edilen Elif Erdağı'nın, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada 6 kez kalbinin durduğu ve sağlık görevlilerinin büyük çaba sarf ederek genç kızı hastaneye varana kadar hayatta tuttukları öğrenildi. Sevim ve Sait Erdağı çiftinin 5 çocuğundan biri olan Elif Erdağı'nın büyük ablasının da 2013 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.