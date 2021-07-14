Kocaeli'de karnına çit teli saplanan yavru kedinin kurtarılma anı kamerada

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çitin üzerinden atlamak isterken karnına saplanan tel nedeniyle bulunduğu yerde asılı kalan yavru kedi, belediye ekiplerince kurtarılarak veterinere götürüldü.

Dün gece saatlerinde, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Şebnem Sokak?daki bir evin bahçesini çevreleyen çitlerin üzerinden atlamak isteyen yavru kedi, çitin üstündeki telin karın boşluğuna saplanması sonucu bulunduğu yerde asılı kaldı. Canı yandığı ve bulunduğu yerden kurtulamadığı için sürekli olarak miyavlayan yavru kediyi fark eden bina sakinleri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çit üzerinde asılı kalan kedinin karnına tel saplandığını fark ederek, belediyenin veteriner müdürlüğüne haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Darıca Belediyesi?ne bağlı Hayvan Refahı Ekibi, yavru kediyi saplandığı yerden kurtardı. Yaralanan kedi tedavisi için veterinere götürüldü.