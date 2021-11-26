Kocaeli’de kauçuk fabrikasında yangın | Video

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OTOMATİK OYNAT
01:31
Kümesin altına 2,5 metre tünel kazıp uyuşturucuyu oraya gömmüşler | Video 26.11.2021 | 10:44
02:52
Arnavutköy'de kurstan çıkan öğrenciye kamyonet böyle çarptı | Video 26.11.2021 | 10:20
01:40
İzmir’de polisin sırtından bıçaklandığı an kamerada | Video 26.11.2021 | 10:34
02:52
Kurstan çıkan öğrenciye kamyonet böyle çarptı | Video 26.11.2021 | 10:21
06:07
Bayburt’un meşhur tel helvası uzunluk rekoru kırdı | Video 26.11.2021 | 10:09
02:02
Avcılar’da sadaka kutusu hırsızlığı kamerada | Video 26.11.2021 | 10:05
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02:13
Aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı | Video 26.11.2021 | 09:55
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Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı | Video 26.11.2021 | 09:59
02:31
Bursa'da arıza yapan araca arkadan gelen otomobil böyle çarptı | Video 26.11.2021 | 09:55
03:45
Sultangazi'de yanan gecekondunun tek odasında yaşıyorlar | Video 26.11.2021 | 09:47
02:13
Esenler'de aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı | Video 26.11.2021 | 09:47
00:30
Kırmızı ışıkta cam silme kavgası: 3 yaralı | Video 26.11.2021 | 09:55
04:23
Bahçesine kurduğu çadırlarda 40 ton mantar üretiyor | Video 26.11.2021 | 09:37
01:43
Bir caddeden 13 mazgal çalan hırsızlar kamerada | Video 26.11.2021 | 09:37
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Limni Gölü'nden eşsiz kar görüntüleri | Video 26.11.2021 | 09:23
03:28
Beyaza bürünen Kars'tan kartpostallık görüntüler | Video 26.11.2021 | 09:23
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E-5 Karayolu'nda feci kaza: 5 yaralı | Video 26.11.2021 | 09:21
Kocael’nin Kartepe ilçesinde bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesinde bulunan kauçuk fabrikasında sabah erken saatlerde yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Duman tahliyesi yapmak için ekipler çalışmaya devam ediyor.