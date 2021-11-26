Kocaeli’de kauçuk fabrikasında yangın | Video

Kocael’nin Kartepe ilçesinde bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesinde bulunan kauçuk fabrikasında sabah erken saatlerde yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Duman tahliyesi yapmak için ekipler çalışmaya devam ediyor.