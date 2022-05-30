Video Yaşam Kocaeli'de kereste fabrikasında korkutan yangın | Video
Kocaeli'de kereste fabrikasında korkutan yangın | Video

Kocaeli'de kereste fabrikasında korkutan yangın | Video

30.05.2022 | 07:49

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Kocaeli’de bir kereste fabrikasının işçileri tarafından kullanılan ahşap kulübe alev alev yandı. Yangında kulübe kullanılmaz hale geldi, fabrikaya ait kerestelerin de bir kısmı yandı.

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Yangın, Başiskele ilçesi Mehmetağa Mahallesi'nde bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple fabrika işçilerinin kullandığı ahşap kulübede yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk yapılan incelemede yangın esnasında kulübede kimsenin olmadığı tespit edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürüldü. Alevlerin etrafa yayılması neticesinde fabrikaya ait kerestelerin bir kısmının da yandığı öğrenildi. Ayrıca 90 balya saman, 1500 adet muz kolisi ve 500 adet plastik sepet de alevlere teslim oldu.

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