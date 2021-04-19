Kocaeli'de kısıtlamada yürekleri ısıtan görüntü! Trafik polisleri yavru köpekleri böyle besledi...
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Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında denetim yapan trafik polisleri, yavru köpekleri besledi.
İzmit'te hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlere katılan trafik ekipleri, TEM Otoyolu Otogar Gişeleri mevkiinde yavru köpekleri gördü. Trafik polisleri 8 yavru köpeğe yanlarında bulunan yemekleri vererek besledi. Polislerin yavru köpekleri besledikleri anların görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.