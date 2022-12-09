Kocaeli'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 157 şüpheli tutuklandı | Video

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Kocaeli'de Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 207 şüpheliden 157'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
108 KİLO EROİN
Operasyonda yapılan aramalarda ise 108 kilo 142 gram eroin, 33 kilo 38 gram skunk, 26 kilo 400 gram Afyon sakızı, 6 kilo 499 gram metamfetamin, 14 kilo 161 gram esrar, 1 kilo 197 gram sentetik kannabinoid, 772 uyuşturucu hap, 27 hassas terazi, 7 tüfek, 22 tabanca, 366 fişek ve 15 bin 875 TL para ele geçirildi.