Kocaeli'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 157 şüpheli tutuklandı | Video

Kocaeli'de Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 207 şüpheliden 157'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kocaeli Valiliği koordinesinde 5 Aralık'ta "Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirdi. Dev operasyonda 867 personel, 13 özel harekat timi, 225 ekip, 3 deniz liman botu, helikopter, İHA ve 12 narkotik köpeği yer aldı. Yakalanan 207 şüpheliden 157'si tutuklandı, 32 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyonda yapılan aramalarda ise 108 kilo 142 gram eroin, 33 kilo 38 gram skunk, 26 kilo 400 gram Afyon sakızı, 6 kilo 499 gram metamfetamin, 14 kilo 161 gram esrar, 1 kilo 197 gram sentetik kannabinoid, 772 uyuşturucu hap, 27 hassas terazi, 7 tüfek, 22 tabanca, 366 fişek ve 15 bin 875 TL para ele geçirildi.