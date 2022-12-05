Video Yaşam Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video

05.12.2022 | 11:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 00:15
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 05.12.2022 | 11:35
Şanlıurfa’daki patlamada flaş gelişme! | Video 01:18
Şanlıurfa'daki patlamada flaş gelişme! | Video 05.12.2022 | 10:25
Müge Anlı’ya Altın Kelebek’ten en iyi kadın sunucu ve en iyi gündüz kuşağı programı ödülü! | Video 11:33
Müge Anlı'ya Altın Kelebek’ten "en iyi kadın sunucu ve en iyi gündüz kuşağı programı" ödülü! | Video 05.12.2022 | 11:15
Ödüllü motosiklet yarışçısının öldürüldüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:19
Ödüllü motosiklet yarışçısının öldürüldüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.12.2022 | 10:56
Tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:50
Tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.12.2022 | 10:56
Asker eğlencesinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 00:21
Asker eğlencesinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 05.12.2022 | 10:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 11:33
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 05.12.2022 | 11:06
Diyarbakır’da tacizciye meydan dayağı | Video 00:42
Diyarbakır’da tacizciye meydan dayağı | Video 05.12.2022 | 10:56
Son Dakika: Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:37
Son Dakika: Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 05.12.2022 | 10:38
Fatih’te döverek öldürülen adamın katil zanlıları yakalandı | Video 01:36
Fatih'te döverek öldürülen adamın katil zanlıları yakalandı | Video 05.12.2022 | 10:09
Kamyonetin çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu | Video 00:44
Kamyonetin çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu | Video 05.12.2022 | 09:57
Alibeyköy’de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada | Video 00:31
Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada | Video 05.12.2022 | 09:57
Kağıthane’de lüks araca silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı: 8 gözaltı | Video 06:55
Kağıthane'de lüks araca silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı: 8 gözaltı | Video 05.12.2022 | 09:01
SON DAKİKA: İETT Otobüsü ile Tramvay çarpıştı: Yaralılar var! İşte olay yerinden ilk görüntüler... | Video 07:39
SON DAKİKA: İETT Otobüsü ile Tramvay çarpıştı: Yaralılar var! İşte olay yerinden ilk görüntüler... | Video 05.12.2022 | 09:34
Hastanede çıkan yangın korkuttu: 8 hasta dumandan etkilendi | Video 04:42
Hastanede çıkan yangın korkuttu: 8 hasta dumandan etkilendi | Video 05.12.2022 | 08:47
Cadde ortasında bacağından bıçaklandı, can havliyle kaçıp esnaftan yardım istedi | Video 01:24
Cadde ortasında bacağından bıçaklandı, can havliyle kaçıp esnaftan yardım istedi | Video 05.12.2022 | 08:47
Esenler’de şakalaşma cinayeti! 17 yaşındaki genç öldü | Video 02:26
Esenler'de "şakalaşma" cinayeti! 17 yaşındaki genç öldü | Video 02.12.2022 | 14:24
Kartal’da park halindeki tırın deposundan 600 litre mazot çaldılar! 13 bin TL’lik mazot hırsızlığı kamerada | Video 02:13
Kartal’da park halindeki tırın deposundan 600 litre mazot çaldılar! 13 bin TL’lik mazot hırsızlığı kamerada | Video 02.12.2022 | 13:41
Masaj salonundaki tartışma kanlı bitti, 1 kişi bıçaklanmış halde bulundu | Video 01:02
Masaj salonundaki tartışma kanlı bitti, 1 kişi bıçaklanmış halde bulundu | Video 05.12.2022 | 08:47
Minibüs otobüse arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var | Video 02:52
Minibüs otobüse arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var | Video 05.12.2022 | 08:47

Kocaeli D-130 Karayolu üzeri Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir araç takla atarak yan döndü. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli D-130 Karayolu üzeri Ulu Cami mevkii izmit istikametinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak yan döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerie kısa sürede polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiyenin müdahalesi ile çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araç, çekici ile otoparka götürülürken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA