Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video

Kocaeli D-130 Karayolu üzeri Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir araç takla atarak yan döndü. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kocaeli D-130 Karayolu üzeri Ulu Cami mevkii izmit istikametinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak yan döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerie kısa sürede polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiyenin müdahalesi ile çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araç, çekici ile otoparka götürülürken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.