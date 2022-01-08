Kocaeli'de köpeklerin saldırısından kaçarken derede mahsur kalan vatandaşlar kamerada
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Kocaeli'de köpeklerden korkan iki kişi korkuyla dereye girdi. Köpekler şahısların çıkmasını beklerken, o anlar ise vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi'nde bulunan Kumla Deresi'nde meydana geldi. Köpekten korkan iki kişi, derenin içine girdi. Köpekler de dere kenarında çıkmalarını bekledi. Derenin içinde mahsur kalan kişiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Şahısların korkuyla dereden köpeklerin gitmesini beklemeleri ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.