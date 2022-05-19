Kocaeli'de korkunç kaza: Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden aşağı düşüp öldü! O anlar kamerada | Video
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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesindeki bir binada tadilat işinde çalışan Ender Kuyu(38), üzerine oturduğu mermerin kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yüksekten bahçeye düştü. Hastaneye kaldırılan Kuyu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ender Kuyu'nun düştüğü an, çalıştığı binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Kuyu'nun oturduğu mermerin kırılarak aşağı düşmesi ve arkadaşlarının yaşadığı panik anları yer aldı.