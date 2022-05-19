Kocaeli'de korkunç kaza: Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden aşağı düşüp öldü! O anlar kamerada | Video

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesindeki bir binada tadilat işinde çalışan Ender Kuyu(38), üzerine oturduğu mermerin kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yüksekten bahçeye düştü. Hastaneye kaldırılan Kuyu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, önceki gün Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 265. Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Binanın tadilat işlerini yapan ekipte çalışan Ender Kuyu, bina girişindeki mermerin üzerine oturdu. Kuyu, arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada oturduğu mermerin kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü. Ağır yaralanan Ender Kuyu, arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Ender Kuyu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Ender Kuyu'nun cenazesi, dün Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.Ender Kuyu'nun düştüğü an, çalıştığı binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Kuyu'nun oturduğu mermerin kırılarak aşağı düşmesi ve arkadaşlarının yaşadığı panik anları yer aldı.