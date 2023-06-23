Kocaeli'de korkunç olay! 1 yaşındaki bebek 3. kattan düştü | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 yaşındaki bebek 3. kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmaması yüreklere su serpti.
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