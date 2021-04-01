Kocaeli'de mağazanın reyonundan bıçak alan şahıs bileklerini kesti
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Şenol Ü. mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti. Şenol Ü. hastanede tedavi altına alındı.
Olay akşam saatlerinde Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Mağazaya giren Şenol Ü., reyondan aldığı bıçakla mağaza içerisinde bileklerini kesti. Kanlar içerisinde yerde kalan Şenol Ü.'yü gören mağaza çalışanları durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şenol Ü.'yü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Şenol Ü. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.