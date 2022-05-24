Video Yaşam Kocaeli'de midye avcıları suçüstü yakalandı | Video
Kocaeli'de midye avcıları suçüstü yakalandı | Video

Kocaeli'de midye avcıları suçüstü yakalandı | Video

24.05.2022 | 16:21

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Kocaeli İzmit İlçesinde, İnsanların girmesi yasak olan koruma altındaki İzmit Sulak Alanında, bazı şüpheli kişilerin dolaştığının bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, yasak kum midye avcılığı yapan 5 kişiyi suçüstü yakalayarak haklarında işlem yaptı.

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İzmit İlçesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde , koruma altında bulunan ve insanların girmesi yasak olan "İzmit Sulak Alanı" civarında bazı şüpheli kişilerin dolaştığına dair yapılan ihbar üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan ilk tespitti bazı kişilerin balık adam giysileri giyerek midye avcılığı yaptıklarının tespiti üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı Kurbağa Adam ekipleri polis bot ile olay yerine gitti. Olay yerinde, ysak alanda yasak kum midyesi avcılığı yapan; S.C, M.P, M.D, M.P, E.Y. gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilere Su Ürünleri Kanununa muhalefetten idari işlem yapılırken topladıkları midyelere yaşam alanına geri bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin midye avcılığında kullandığı malzemelere de el konuldu.

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