Kocaeli'de motosikletli saldırganların binayı kurşunlama anı kamerada | Video
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosikletli 2 saldırgan tabanca ile 4 katlı binaya ateş etti. Kurşunlardan 3’ü birinci kattaki dairenin oturma odasına isabet ederken, dehşeti yaşayan bir kişi ölümle burun buruna geldi. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.
ÖLÜMLE BURUN BURUNA
Tabancalı saldırının olduğu esnada oturma odasında bulunan S.Y. adeta dehşeti yaşadı. Kurşunların şans eseri isabet etmediği S.Y. ölümden döndü. S.Y.'nin ifadesi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve dairede çalışma gerçekleştirdi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan saldırı anı anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, motosikletle ilerleyen iki saldırganın tabanca ile binaya ateş ettiği görülüyor. Saldırganların motosikletle kaçtığı anlar da kaydedildi.
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