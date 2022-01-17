Video Yaşam Kocaeli'de pişmaniye imalathanesinin üst katında yangın çıktı | Video
Kocaeli'de pişmaniye imalathanesinin üst katında yangın çıktı | Video

Kocaeli'de pişmaniye imalathanesinin üst katında yangın çıktı | Video

17.01.2022 | 11:34

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Kocaeli'de bir pişmaniye imalathanesinde çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu. Alevler kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin dumanlara müdahalesi drone ile havadan da görüntülendi.

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Yangın, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan pişmaniye imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin üst katında depolanan karton kutular henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşmaya başladı. Tutuşma yerini alevlere bırakınca yangın çatı katına da sirayet etti. İş yeri binasından yükselen yoğun dumanların ardından çalışanların tamamı dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine de bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş yeri içerisinde kimsenin kalmamasının ardından hem içeriden hem de dışarıdan müdahaleye başladı. Yaklaşık 10 itfaiye aracının çalışmaları sonucu, alevler kontrol altına alındı. İş yeri içerisindeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin dumanlara müdahalesi drone ile havadan da görüntülendi

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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