Video Yaşam Kocaeli'de pitbull ve kangal köpekleriyle korunan çiftliğe baskında şoke eden görüntüler | Video

Kocaeli'de pitbull ve kangal köpekleriyle korunan çiftliğe baskında şoke eden görüntüler | Video

Kocaeli'de pitbull ve kangal köpekleriyle korunan çiftliğe baskında şoke eden görüntüler | Video
07.08.2020 | 10:51

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, pitbull ve kangal cinsi köpeklerle korumaya alınan çiftliğe yapılan baskında 44 kilo 400 gram esrar ve bin 352 kök kenevir ele geçirildi.

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra ilçesi Hıdırlar Mahallesi'nde M.B.'nin kendine ait çitliğinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. M.B.'nin kenevirleri hasat ettikten sonra müşteri arayışında olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, pitbull be kangal cinsi köpeklerle korumaya alınan çiftliğe baskın düzenledi. Çiftlikte yapılan aramada 44 kilo 400 gram esrar ile bin 352 kök kenevir ele geçirildi. Çiftlik sahibi M.B. gözaltına alındı. Çitliği korumak amaçlı bulundurulan köpekler ise hayvan barınağına teslim edildi.

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