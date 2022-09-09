Video Yaşam Kocaeli'de şaşkınlık veren olay! Yoldan geçen aracın önüne böyle atladı | Video
Kocaeli'de şaşkınlık veren olay! Yoldan geçen aracın önüne böyle atladı | Video

Kocaeli'de şaşkınlık veren olay! Yoldan geçen aracın önüne böyle atladı | Video

09.09.2022 | 13:02

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Kocaeli’de boşanma aşamasında olduğu iddia edilen bir adam kendini sokaktan gelen bir aracın önüne attı. Şaşkınlık veren o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan vatandaş sokak ortasında bir süre bekledikten sonra kendisini, yoldan geçen S.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Ford marka hafif ticari aracın önüne attı. Sürücü S.B. ve etraftaki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kendini aracın önüne atan adam tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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