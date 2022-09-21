Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video

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Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç küle döndü.
Olayı anlatan sürücü Yusuf Hakan Aydın, "Seyir halinde giderken araba bir anda tutuştu. Sağa çektim, zaten çekişten de düştü araba. İşten çıkmış eve gidiyordum. Sağa çekip kaputu açmaya çalıştım ama açamadım. Araba zaten aldı başını gitti. Polise haber verdik" dedi.