Video Yaşam Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video
Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video

Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video

21.09.2022 | 08:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Sarıyer’de feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçerken araç çarptı | Video 02:37
İstanbul Sarıyer'de feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçerken araç çarptı | Video 21.09.2022 | 10:14
İstanbul’da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı | Video 03:40
İstanbul’da 7 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı | Video 21.09.2022 | 09:53
Okmeydanı’nda cadde ortasında silahlı çatışma kamerada: 2 yaralı, 3 gözaltı | Video 00:31
Okmeydanı’nda cadde ortasında silahlı çatışma kamerada: 2 yaralı, 3 gözaltı | Video 21.09.2022 | 09:37
Bursa’da tüp bomba gibi patladı, tarihi ev alevlere teslim oldu | Video 01:18
Bursa'da tüp bomba gibi patladı, tarihi ev alevlere teslim oldu | Video 21.09.2022 | 09:31
Adana’da 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 01:25
Adana'da 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 21.09.2022 | 08:47
Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 02:19
Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 21.09.2022 | 08:26
ATV Haber ekibine çirkin saldırı kamerada! Hastanelik oldular | Video 03:43
ATV Haber ekibine çirkin saldırı kamerada! Hastanelik oldular | Video 21.09.2022 | 08:54
Adana’da tır ile pikap çarpıştı: 2 ölü | Video 00:25
Adana’da tır ile pikap çarpıştı: 2 ölü | Video 21.09.2022 | 08:48
Maaşını alamadığı iş yerini 10 arkadaşıyla basan palalı saldırgan kamerada; 2 yaralı | Video 02:04
Maaşını alamadığı iş yerini 10 arkadaşıyla basan palalı saldırgan kamerada; 2 yaralı | Video 21.09.2022 | 08:29
Adana’da TIR pikaba arkadan çarptı: 2 ölü | Video 02:02
Adana'da TIR pikaba arkadan çarptı: 2 ölü | Video 21.09.2022 | 08:26
Cenaze evine taziyeye giden 2 arkadaşa otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:34
Cenaze evine taziyeye giden 2 arkadaşa otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 21.09.2022 | 08:25
Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar | Video 01:18
Polis kapıya dayanınca uyuşturucuları ve paraları 6. kattan aşağıya attılar | Video 21.09.2022 | 08:25
Ümraniye’de polise bıçakla saldırıp aracını ateşe veren şahıs böyle etkisiz hale getirildi | Video 00:56
Ümraniye’de polise bıçakla saldırıp aracını ateşe veren şahıs böyle etkisiz hale getirildi | Video 20.09.2022 | 21:28
Ümraniye’de akıllara durgunluk veren olay | Video 00:07
Ümraniye’de akıllara durgunluk veren olay | Video 20.09.2022 | 18:59
Son Dakika: Sancaktepe’de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı! Vincin devrilme anı kamerada | Video 03:02
Son Dakika: Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı! Vincin devrilme anı kamerada | Video 20.09.2022 | 16:53
Florya’da köpeğe eziyet kamerada! Sopayla vurdu, tekmeledi | Video 01:02
Florya'da köpeğe eziyet kamerada! Sopayla vurdu, tekmeledi | Video 20.09.2022 | 16:40
Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı | Video 01:52
Kontrolden çıkan tur midibüsü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı | Video 20.09.2022 | 16:11
Durakta kalp krizi geçirdi, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi! O anlar kamerada | Video 00:44
Durakta kalp krizi geçirdi, belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi! O anlar kamerada | Video 20.09.2022 | 15:42
Erciyes’in etekleri kırmızıya boyandı | Video 04:27
Erciyes'in etekleri kırmızıya boyandı | Video 20.09.2022 | 15:42
Antalya açıklarında 283 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 01:01
Antalya açıklarında 283 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 20.09.2022 | 14:56

Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç küle döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Dilovası ilçesi, D-100 Karayolu Dilovası Rampası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Hakan Aydın idaresindeki otomobilden, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden Aydın, aracını yol kenarında müsait bir yere çekip montunu bile arabada bırakarak uzaklaştı. Kısa bir süre sonra otomobil alev topuna döndü. Sürücü Aydın, kaputu bile açamadan araçtan uzaklaşmak zorunda kaldı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren talihsiz sürücünün ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Olay sonrasında küle dönen araçta ciddi derecede maddi hasar meydana geldi.

Olayı anlatan sürücü Yusuf Hakan Aydın, "Seyir halinde giderken araba bir anda tutuştu. Sağa çektim, zaten çekişten de düştü araba. İşten çıkmış eve gidiyordum. Sağa çekip kaputu açmaya çalıştım ama açamadım. Araba zaten aldı başını gitti. Polise haber verdik" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA