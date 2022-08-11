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OTOMATİK OYNAT
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Niğde'de iş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu | Video 11.08.2022 | 15:37
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Kocaeli'de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü | Video 11.08.2022 | 15:25
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Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 11.08.2022 | 15:03
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İstanbul Bayrampaşa'da sahte parfüm operasyonu | Video 11.08.2022 | 13:34
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Uludağ eteklerinde orman yangını | Video 11.08.2022 | 10:17
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Şişli’de simitçi ve esnaf birbirine girdi... O anlar kamerada | Video 11.08.2022 | 14:33
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Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi 2 gözaltı | Video 11.08.2022 | 14:15
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Kontrolden çıkan araç restoran duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı | Video 11.08.2022 | 11:44
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E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | video 11.08.2022 | 11:03
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E-5 bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası kamerada | Video 11.08.2022 | 11:20
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Özen Sokak, yağmurdan sonra adeta göle döndü. Hızlıca yükselen sular, yağmurun durması ve ekiplerin müdahalesiyle evlere girmedi. Tahliye çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin çalışmaları ve yağmurun durmasıyla sokaktaki evler baskın ya da hasar almaktan kurtuldu. Sokağı dolduran suyu tahliye etmek için çalışmalar devam ediyor.