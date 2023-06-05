Video Yaşam Kocaeli’de tabanca ve pompalı tüfekli hesaplaşma: 1’i ağır 5 yaralı | Video
Kocaeli’de tabanca ve pompalı tüfekli hesaplaşma: 1’i ağır 5 yaralı | Video

Kocaeli’de tabanca ve pompalı tüfekli hesaplaşma: 1’i ağır 5 yaralı | Video

05.06.2023 | 09:21

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tabanca ve pompalı tüfekli kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

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Olay, saat 01.30 sıralarında Güzeller Mahallesi 1984 Sokak'ta yer alan tır parkında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların konuştuğu olay sonucunda S.Ç., B.Y, B.G, T.D. ile U.C. isimli şahıslar vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşun ve saçmalar ile yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ardından ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan B.G.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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