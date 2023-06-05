Kocaeli’de tabanca ve pompalı tüfekli hesaplaşma: 1’i ağır 5 yaralı | Video
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tabanca ve pompalı tüfekli kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan B.G.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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