Video Yaşam Kocaeli'de 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı | Video
Kocaeli'de 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı | Video

Kocaeli'de 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı | Video

23.03.2022 | 08:34

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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, tefecilik yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kandıra ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 5 kişi, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve yazışmaların olduğu ajandalar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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