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Kocaeli'de 'tefeci' operasyonu: 5 gözaltı | Video 23.03.2022 | 08:34
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Silivri'de restoran alev alev yandı | Video 23.03.2022 | 08:36
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Fethiye’ye kar yağdı: Çocuklar keyfini çıkardı! | Video 22.03.2022 | 19:42
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Son Dakika: Bingöl’deki patlamada acı haber: 2 polis şehit oldu! | Video 22.03.2022 | 15:32
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İstanbul’da taksici terörü kamerada! Genç kızı tekme tokat darp etti | Video 22.03.2022 | 15:27
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Trabzon’da fuhuş operasyonunda 7 yabancı kadın yakalandı | Video 22.03.2022 | 15:25
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Zehir taciri 'Sihirli Mantar' ile suçüstü yakalandı | Video 22.03.2022 | 14:48
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Ümraniye'de otoparkta akılalmaz kaza sonrası can pazarı | Video 22.03.2022 | 13:31
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Dev kayaların düştüğü korku sitesinde 'heyelan' kabusu! | Video 22.03.2022 | 10:48
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Hayalet Kumarhane’ye baskın! | Video 22.03.2022 | 13:03
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Instagram hesaplarını ele geçirip 1,5 milyonluk vurgun yapmışlar! | Video 22.03.2022 | 13:02
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Samsun'da yurda kaçak giren 5 afgan yakalandı | Video 22.03.2022 | 13:00
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, tefecilik yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.