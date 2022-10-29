Video Yaşam Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video
Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video

Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video

29.10.2022 | 09:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:00
İzmir'de yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 29.10.2022 | 09:09
Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tır alevlere teslim oldu | Video 02:07
Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tır alevlere teslim oldu | Video 29.10.2022 | 09:09
Kocaeli’de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 02:19
Kocaeli'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 29.10.2022 | 09:09
Maltepe’de düğünde husumetli iki aile arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1’i ağır 5 yaralı | Video 02:50
Maltepe’de düğünde husumetli iki aile arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı | Video 29.10.2022 | 09:09
Tüm yurtta bayram coşkusu! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında | Video 01:04
Tüm yurtta bayram coşkusu! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında | Video 29.10.2022 | 09:31
Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 01:23
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 29.10.2022 | 00:50
Meksika’da metroda bıçaklı saldırı: 3 yaralı | Video 00:29
Meksika’da metroda bıçaklı saldırı: 3 yaralı | Video 28.10.2022 | 20:06
Cinayet göz göre göre gelmiş! Geçtiğimiz yıl 10 Ekim tarihindeki saldırı böyle görüntülenmişti | Video 00:19
Cinayet göz göre göre gelmiş! Geçtiğimiz yıl 10 Ekim tarihindeki saldırı böyle görüntülenmişti | Video 28.10.2022 | 18:01
Yemek yerken ölüm teğet geçti! Kaza anı kamerada | Video 00:47
Yemek yerken ölüm teğet geçti! Kaza anı kamerada | Video 28.10.2022 | 16:59
Amasya’da 5 katlı iş yerinde korkutan yangın! Çatıda ölümle burun buruna geldiler | Video 01:15
Amasya'da 5 katlı iş yerinde korkutan yangın! Çatıda ölümle burun buruna geldiler | Video 28.10.2022 | 16:30
Yola dökülen yağ kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 02:20
Yola dökülen yağ kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 28.10.2022 | 16:03
Çorum’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:32
Çorum'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 28.10.2022 | 16:03
Şanlıurfa’da Jandarmadan sahte para operasyonu | Video 00:40
Şanlıurfa'da Jandarmadan sahte para operasyonu | Video 28.10.2022 | 15:05
Mersin’de PKK/KCK ile DEAŞ operasyonunda 13 kişi gözaltında | Video 00:53
Mersin’de PKK/KCK ile DEAŞ operasyonunda 13 kişi gözaltında | Video 28.10.2022 | 15:03
Yaşlı seyyar satıcıya zabıtadan dayak | Video 00:19
Yaşlı seyyar satıcıya zabıtadan dayak | Video 28.10.2022 | 14:59
Pendik’te korkunç cinayet! Annenizi öldürdüm, alın götürün | Video 00:11
Pendik'te korkunç cinayet! "Annenizi öldürdüm, alın götürün" | Video 28.10.2022 | 14:58
Motosiklet ile tırın çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01:31
Motosiklet ile tırın çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 28.10.2022 | 14:51
Zabıta, seyyar satıcı yaşlı adamı tekme tokat dövdü! O anlar kamerada | Video 00:20
Zabıta, seyyar satıcı yaşlı adamı tekme tokat dövdü! O anlar kamerada | Video 28.10.2022 | 14:43
Genç kızı dövüp, saçından tutup sürüklediler | Video 00:43
Genç kızı dövüp, saçından tutup sürüklediler | Video 28.10.2022 | 12:35
İstanbul’da trafik kavgasını ayırmaya çalışan zabıta darp edildi | Video 00:34
İstanbul’da trafik kavgasını ayırmaya çalışan zabıta darp edildi | Video 28.10.2022 | 12:35

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı. Takside sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Mustafa A. idaresindeki ticari taksi ile karşı yönden gelen Tamer E. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile taksi şoförü Muhammet Mustafa A., takside yolcu olarak bulunan Özlem Derin A., Murat A., İlknur O. ve yabancı uyruklu Ehap D. araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA