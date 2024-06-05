Video Yaşam Kocaeli’de viyadük altına götürdükleri şahsı öldüresiye dövüp kameraya aldılar: 4 gözaltı | Video
Kocaeli’de viyadük altına götürdükleri şahsı öldüresiye dövüp kameraya aldılar: 4 gözaltı | Video

Kocaeli’de viyadük altına götürdükleri şahsı öldüresiye dövüp kameraya aldılar: 4 gözaltı | Video

05.06.2024 | 14:41

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde viyadüğün altına götürdükleri bir şahsı öldüesiye döverek o anları kayıt altına alan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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Olay, 3 Haziran Pazartesi günü Şirintepe Viyadük'ü altında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 şahıs tarafından köprü altına getirilen B.B.K., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı darp edildi. B.B.K.'yı darp eden şahıslar o anları kayıt altına aldı. Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Bu çerçevede ekipler konuya ilişkin F.Ç., O.A. B.A. ve E.Y. isimli 4 şahsı İzmit ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Öte yandan, feci şekilde darp edilerek ağır yaralanan B.B.K.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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