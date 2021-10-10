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OTOMATİK OYNAT
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Bekçinin dikkati hırsızları ele verdi 10.10.2021 | 15:23
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Düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı 10.10.2021 | 14:45
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Trafikte tartıştıkları 2 kişiyi baltayla yaraladılar 10.10.2021 | 14:41
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Kocaeli'de yağ fabrikasında yangın! 10.10.2021 | 14:32
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Bağcılar'da çatı yangını 10.10.2021 | 14:11
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Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti | Video 10.10.2021 | 14:06
04:42
Sınıflara dalıp derslere giren keçi çocukların ilgi odağı oldu | Video 10.10.2021 | 13:41
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Karaman’da seyir halindeki tırın dorsesi telefon direğini yıktı 10.10.2021 | 13:55
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Su sayaçlarını çalan hırsız kamerada 10.10.2021 | 13:41
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Denize girenlere elektrik gibi çarpan 'denizanası' uyarısı | Video 10.10.2021 | 13:13
02:14
Kastamonu'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti 10.10.2021 | 13:24
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Belinden çıkardığı tabancanın ateş almasıyla yaralandı 10.10.2021 | 13:24
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İzmir'de dehşet! Kız arkadaşını defalarca bıçaklayıp intihar etti | Video 10.10.2021 | 13:11
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Kağıthane'de iş yerine kumar operasyonu kamerada | Video 10.10.2021 | 13:14
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Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı | Video 10.10.2021 | 13:11
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AVM faresi iki küçük hırsız yakalandı | Video 10.10.2021 | 13:13
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Eskişehir'de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı 10.10.2021 | 12:36
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki bir yağ fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Kandıra ilçesi Balcı köyünde bulunan yağ fabrikasında meydana geldi. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.