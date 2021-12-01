Video Yaşam Kocaeli'de yan yatan minare indirilmeye çalışılıyor | Video
Kocaeli'de yan yatan minare indirilmeye çalışılıyor | Video

Kocaeli'de yan yatan minare indirilmeye çalışılıyor | Video

01.12.2021 | 15:43

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos sebebiyle yan yatan caminin minaresi, belediye ekipleri tarafından indirilmeye çalışılıyor.

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