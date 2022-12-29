Video Yaşam Kocaeli'de yaralama zanlısı tutuklandı!
Kocaeli'de yaralama zanlısı tutuklandı!

Kocaeli'de yaralama zanlısı tutuklandı!

29.12.2022 | 23:48

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Kocaeli Gebze İlçesinde meydana gelen, silahla yaralama olayının zanlısı A.V(31)yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen A.V tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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