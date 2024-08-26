Kocaeli'de yol kapatıp göbek atan gelin damat kamerada... Tespit edilip ceza uygulandı!

D-100 Karayolu üzeri Derince İlçesinde bulunan battı çıktı tünelinde, önceki gün akşam saatlerinde görenleri şaşkına çeviren ve " Bu kadar a saygısızlık olmaz" dedirten bir olay yaşandı. Düğün konvoyu akan trafiğe aldırış etmeden, tünel içerisinde duran araçlarda bulunanlar, yola çıkıp göbek attılar. Bu görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Tespit edilen 5 araca 13 bin 800 TL ceza uygulandı.