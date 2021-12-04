Video Yaşam Kocaeli'de yürekleri yakan olay! Engelli kızıyla yaşayan baba yangından sağ kurtulamadı
Kocaeli'de yürekleri yakan olay! Engelli kızıyla yaşayan baba yangından sağ kurtulamadı

Kocaeli'de yürekleri yakan olay! Engelli kızıyla yaşayan baba yangından sağ kurtulamadı

04.12.2021 | 10:09

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında engelli kızı ile yaşayan 85 yaşındaki yaşlı adam mahsur kaldığı evde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangı kontrol altına alınırken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Arpalık İhsaniye Mahallesi tek katlı bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saat 05:30 sıralarında engelli kızı ile yaşayan 85 yaşındaki Hüsnü Kocaoğlu'nun evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Engelli kadın yangından kurtulurken 85 yaşındaki babası evden çıkamadı. Yangını fark eden çevredeki komşular, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken ekipler tarafından yapılan aramada 85 yaşındaki Kocaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Kocaoğlu'nun cesedi hastane morguna kaldırılırken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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