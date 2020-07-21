Video Yaşam Kocaeli'de yürüyen merdivenlere 'Yok böyle ahlaksızlık' dedirten sabotaj kamerada | Video

Kocaeli'de yürüyen merdivenlere 'Yok böyle ahlaksızlık' dedirten sabotaj kamerada | Video

Kocaeli'de yürüyen merdivenlere 'Yok böyle ahlaksızlık' dedirten sabotaj kamerada | Video
21.07.2020 | 10:49

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Kocaeli'de sık sık bozulan yürüyen emrdicenlerin sırrı güvenlik kamerası görüntüleri izlenince ortaya çıktı. Görüntülerde bazı kişilerin yürüyen merdivenleri acil durum butonuna basarak bilerek durdurdukları ortaya çıktı. Sosyal medyada görüntülere 'Yok böyle ahlaksızlık' yorumları yapıldı.

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