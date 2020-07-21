Kocaeli'de yürüyen merdivenlere 'Yok böyle ahlaksızlık' dedirten sabotaj kamerada | Video
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Kocaeli'de sık sık bozulan yürüyen emrdicenlerin sırrı güvenlik kamerası görüntüleri izlenince ortaya çıktı. Görüntülerde bazı kişilerin yürüyen merdivenleri acil durum butonuna basarak bilerek durdurdukları ortaya çıktı. Sosyal medyada görüntülere 'Yok böyle ahlaksızlık' yorumları yapıldı.