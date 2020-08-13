Video Yaşam Kocaeli'de kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı | Video

Kocaeli'de kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı | Video

Kocaeli'de kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı | Video
13.08.2020 | 15:14

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde, sokak üzerinde kediden kaçan bir yılan, arabanın altına girdi. Arcın içindeki yılan, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

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Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Denizciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kedi, ağaçlık alandan çıkan bir yılanı kovalamaya başladı. Kediden kaçan yılan, park halindeki otomobilin altına girdi. Otomobilin altına yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, basınçlı suyla yılanı olduğu yerden çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri çalışırken, çevredeki vatandaşlar da meraklı gözlerle yılanın çıkmasını bekledi. İnatçı yılan tazyikli suya rağmen olduğu yerden çıkmayınca, araç müfrezeye götürülerek, kanalda müdahale edildi. Ekiplerin yoğun uğraşı sonrası yılan, saklandığı yerden çıkarıldı. Yılanın daha sonra yeniden doğaya salındığı öğrenildi.

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