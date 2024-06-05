Kocaeli'deki feci kazadan acı haber geldi: 2 ölü | Video
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin bariyere çarpması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.
Yaralılardan Muhammed Kocabay ile Gürkan Bostan hayatını kaybetti. Muhammed Kocabay'ın Dilovası ilçesinde, Gürkan Bostan'ın ise Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
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