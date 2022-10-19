Kocaeli'deki korkunç cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Emrah Akkuş'un tartıştığı şahıslar tarafından öldürüldüğü anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin Akkuş'a üst üste ateş ettiği ve yaralı halde yerde yatarken tekmelediği anlar yer aldı.
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasında arbede yaşandığı, daha sonra şüphelilerden birinin tabanca ile Emrah Akkuş'a üst üste ateş ettiği anlar yer aldı. Aynı zamanda, yine elinde tabanca olan bir diğer şüphelinin başka birine ateş ettiği görüldü. Şüphelilerin, yaralı halde yerde yatan Akkuş'a tekme attığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.