Video Yaşam Kocaeli'den takibe aldıkları elektronik eşya dolu kamyoneti Sancaktepe’de dakikalar içinde böyle soydular | Video

Kocaeli'den takibe aldıkları elektronik eşya dolu kamyoneti Sancaktepe’de dakikalar içinde böyle soydular | Video

Kocaeli'den takibe aldıkları elektronik eşya dolu kamyoneti Sancaktepe’de dakikalar içinde böyle soydular | Video
22.04.2021 | 12:01

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İstanbul’da bir elektronik firmanın taşımacılığını yapan vatandaşın aracı sabaha karşı saniyeler içinde boşaltıldı. Kamyoneti soyulan vatandaş ile hırsızların kovalamacası güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz ay Sancaktepe'de gerçekleşti. Bir elektronik firmasının taşımacılığını yapan Özcan Yıldız isimli vatandaş aracıyla Kocaeli'de bulunan depodan araca yüklenen elektronik malzemeler ile birlikte yola çıktı. Sancaktepe'de bulunan kuryeyi almak için araç şoförünün 3 dakikalık yokluğunu fırsat bilen hırsızlar aracın kilit takılı olan kapısını saniyeler içinde patlattı. Hırsızlar araçta bulunan telefon, tablet, oyun konsolu, bilgisayar, LCD Tv, gibi piyasa değeri 2 milyonu bulan elektronik eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Büyük vurgunun görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık anında araç sahibinin araca yönelmesi ile bir anda hırsızlarla karşı karşıya kalan araç sahibi o anları anlattı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON TL DAKİKALAR İÇİNDE ÇALDILAR
Hırsızlık Mağduru Özcan Yıldız, " 6 Mart 2021 tarihinde aracı bulunduğumuz alana getirdik. Aracın kapılarını kilitledik mühürlerini taktık. Kuryeyi almak için araç şoförü inince araç 2, 3 dakika boş kaldı. Hemen ardından güvenlik kameralarından gördüğümüz şüpheli şahıs geliyor. Onun ardından hemen araç geliyor. Çok kısa bir sürede aracın tüm kilitlerini patlatıyorlar. Aracın içinde bulunan ürünleri çalıyorlar. Aracın içinde; telefon, tablet, 300 adet kulaklık, 200 adet bilgisayar remi, dizüstü bilgisayar, oyun konsolları, playstation şimdilik tespit ettiğimiz ürünler bunlar. Piyasa değeri 2 milyon kadar var. Aracımızın dışında teknoloji firmasının logosu olduğu için dışarıdan tespit edilmesi çok kolay. Buna karşın araçta güvenlik kamerası da bulunmuyor. Araç bu şekilde takibe alınmış." dedi.

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