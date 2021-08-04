Kocaelili itfaiyecilerin alevlerle mücadelesi | Video

Antalya Manvgat’ta çıkan yangınlara müdahale eden ekiplere destek amacıyla bölgeye giden Kocaeli İtfaiyesinin, zorlu şartlar içerisinde alevlere karşı verdikleri mücadele ve buldukları her canlıyı kurtarma çabaları kamerlara bu şekilde yansıdı.

Antalya Manavgat'ta çıkan yangınlar üzerine, Kocaeli'nden bölgeye söndürme çalışmalarına destek amacıyla giden 2 ayrı itfaiye ekibi, günlerdir alevlerle mücadele ediyor. Bölgede bulunan diğer ekipler gibi, Kocaelili itfaiyecilerin alevlere karşı Çarşamba günü öğle saatlerinde verdiği mücadele ve insan üstü çabaları kameralara bu şekilde yansıdı.