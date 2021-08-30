Kocaeli'nde 7 işçinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işçi servisi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yan devrilen ve içerisinde 7 işçinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

D-100 Karayolu Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi yakınlarında geçtiğimiz gece 01.00 sıralarında İsmail Pamuk yönetimindeki 41 P 6039 plakalı işçi servisi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada servis minibüsünde bulunan 7 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındılar. Tedavileri tamamlanan 7 işçi daha sonra taburcu oldu. Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde bulunan işçi servisinin bariyere çarptıktan sonra biranda yol ortasına devrilmesi gözüküyor.