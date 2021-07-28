Video Yaşam Kocaeli'nde arabasında başından vurulup öldürülmüştü. 4 şüpheli böyle yakalandı | Video

Kocaeli'nde arabasında başından vurulup öldürülmüştü. 4 şüpheli böyle yakalandı | Video

Kocaeli'nde arabasında başından vurulup öldürülmüştü. 4 şüpheli böyle yakalandı | Video
28.07.2021 | 14:51

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D-100 Karayolu üzeri Kocaeli Kartepe ilçesinde Cengiz Topel Hava Limanı mevkiinde, gece geç saatlerde meydana gelen olayda, aracı ile seyir halinde olan otomobil sürücüsü Ahmet Seçgin (31), bir başka araçtan açılan ateş sonucu başınan vurularak hayatını kaybetti.

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D-100 Karayolu üzeri Kartepe ilçesinde Cengiz Topel Hava Limanı mevkiinde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, otomobili ile İzmit istikametine seyir halinde olan Ahmet Seçgin'in (31) aracının yanına, İbrikdere mevkiinde kendisi ile aynı yönde seyir halinde olan bir başka araç yanaştı.

Ardından Seçgin'in kullandığı araca ateş açtı. Açılan ateş sonucu kontrolden çıkan ve önce bariyerlere çarparak 50 metre sürüklenen Seçgin'in aracı, daha sonra su kanalına uçtu.

BAŞINDAN VURULDU

Çevredekilerin olayı fark ederek durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirmesi ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde aracın içerisinde bulunan Seçgin'in, açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

TEK KURŞUN

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Seçgin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaşanan olay nedeniyle polis ekipleri D-100 karayolunun Ankara yönündeki trafik akışını Cengiz Topel Havaalanı mevkiinden yan yola vererek yolda incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde 1 adet boş kovan bulunurken Seçgin'in kullandığı otomobil tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otoparka götürüldü. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından olayın faillerinin kullandığı araç ve içindeki şüpheliler tespit edildi. Kocaeli ve Sakarya'da belirlenen adreslere yapılan operasyonda A.S., A.Ç., N.Ç. ve B.F. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin Seçgin ile aralarında husumet bulunduğu, Seçgin'in aracı ile Sakarya'dan Kocaeli yönünde seyir halindeyken uğradığı bir akaryakıt istasyonunda husumetlileri ile karşılaştığı, yanındaki arkadaşını da orada bırakarak kaçtığı öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Daha sonra ise husumetlilerinin Seçgin'in kullandığı aracı takip ederek kendisini öldürdükleri öne sürüldü. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ikamet eden Ahmet Seçgin'in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yaklaşık 2 ay önce Arifiye Belediyesi'nde işe başladığı öğrenilen Seçgin'in cenazesi Arifiye Yeniköy'de toprağa verildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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