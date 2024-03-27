Video Yaşam Kocaeli'nde kan donduran cinayet! Ağabeyinin boğazını kesti | Video
Kocaeli'nde kan donduran cinayet! Ağabeyinin boğazını kesti | Video

Kocaeli'nde kan donduran cinayet! Ağabeyinin boğazını kesti | Video

27.03.2024 | 09:57

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, ağabeyini bıçakla boğazından keserek öldürdü. Zanlı polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Erenler Mahallesi Tunalı Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (22) ile ağabeyi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla ağabeyi Murat P'nin boğazını kesti. Murat P. kanlar içinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemede bulundu. Gözaltına alınan Murat P. karakola götürüldü. Mert P'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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