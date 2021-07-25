Video Yaşam Kocaeli'nde trajikomik hikaye...Yaşarken helvasını yedi | Video

Kocaeli'nde trajikomik hikaye...Yaşarken helvasını yedi | Video

Kocaeli'nde trajikomik hikaye...Yaşarken helvasını yedi | Video
25.07.2021 | 17:46

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Kerem Erboy’un başına gelen trajikomik olay, Kemal Sunal'ın rol aldığı komedi filmlerini aratmıyor. Muayene için gittiği sağlık ocağında ölü kaydının bulunduğunu öğrenen Erboy, ne hastaneden randevu ne de eczaneden ilaç alabiliyor. "Şimdi yaşıyor muyum yaşamıyor muyum?" diyerek isyan eden talihsiz adam, "Helvamı bile yedim. Hem gülüyorum, hem üzülüyorum" dedi.

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