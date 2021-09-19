Video Yaşam Kocaeli'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı! İşkence yapıp, ellerini ayaklarını bağlayıp, çuvalın içinde denize atmışlar | Video

Kocaeli'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı! İşkence yapıp, ellerini ayaklarını bağlayıp, çuvalın içinde denize atmışlar | Video

Kocaeli'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı! İşkence yapıp, ellerini ayaklarını bağlayıp, çuvalın içinde denize atmışlar | Video
19.09.2021 | 15:12

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kıyıya vuran cesedin ellerinin ayaklarının bağlanıp, çuvalın içerisinde denize atıldığı ortaya çıktı.

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Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeğini gezdirmek için deniz kenarına çıkan bir vatandaş, kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşların 112 Acil Yardım ekiplerine ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, deniz kıyısındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yaklaşık 10 gündür denizde olduğu tahmin ediliyor El ve ayak bilekleri kelepçe ile bağlı olarak bulunan ve çuvalın içerisine konularak denize atıldığı belirlenen şahsın, vücudundaki izlerden işkenceye maruz kalmış olabileceği düşünülüyor. Polis ekipleri, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılan cesedin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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