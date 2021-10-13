Kocasını kurtarmak için uyuşturucuyu iç çamaşırına sakladı | Video

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Adana’da polis bir eve yaptığı baskında 3 kişiyi gözaltına alındı. Ele geçen uyuşturucunun bir miktarını kadının kocasını kurtarmak için iç çamaşırına sakladığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıçam Mahallesi'nde dini nikahlı evli olan Nurullah A. (20) ile C.H.'nin (19) evde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis eve baskın yaptı. Polis evde hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama başlattı. Polis köpeği evde bazı noktalara ve C.H.'ye tepki verdi. Bunun üzerine kadın polis, C.H.'nin üzerinde yaptığı aramada iç çamaşırına gizlenmiş halde uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis karı kocayı ve evde bulunan Caner Z.'yi (24) gözaltına aldı. Evde yapılan aramada polis tek pakette 40,31 gram bonzai, 55 sentetik ecza hap, 29 uyuşturucu hap ele geçirdi. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı koca ifadesinde karısının kendisini kurtarmak için hapları iç çamaşırına sakladığını, onun uyuşturucu satmadığını öne sürdü. Kadın ise emniyette susma hakkını kullanıp kendisini görüntüleyen basın mensuplarına uyuşturucu satmadığını öne sürdü. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nurullah A. tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.