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Kocasının yasak aşkı ve ondan doğan 2 aylık bebeğine asitle saldırdı | Video

Kocasının yasak aşkı ve ondan doğan 2 aylık bebeğine asitle saldırdı | Video

18.04.2023 | 10:16

Denizli’de 2 çocuk annesi kadın, kocasının kendisini aldattığını öğrenince çılgına döndü. Öfkesine yenik düşüp eşinin Özbek sevgilisi ve ondan doğan 2 aylık bebeğine asit atarak ağır yaralayan kadın, saklandığı evinde kıskıvrak yakalandı.

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Denizli'de 2 çocukları olan ve yaklaşık 18 yıldır evliliklerini sürdüren Gökhan Y. (40) ile Kerzi Y. (40) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eve çok sık gelmediği için kocasının kendisini aldattığını düşünen Kerzi Y., yaptığı takip araştırmalar sonucu, eşinin S.G. isminde Özbek sevgili yapıp bebeğinin ondan da olduğunu öğrenince çılgına döndü. Özbek sevgilinin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'ndeki yerini belirleyen Kerzi Y., yanına asit alarak harekete geçti. Eve giden kadın, tartıştığı eşinin sevgilisine ve yanında bulunan 2 aylık bebeği H.Y.'ye asit fırlatarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, acılar içinde kalan Özbek kadın ve çocuğu hastaneye kaldırdı.

Olayın ardında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler şüpheli kadın Kerzi Y.'yi aynı ilçeye bağlı Fatih Mahallesindeki evinde kıskıvrak yakaladı. Burada Olay Yeri İnceleme ekipleriyle birlikte çalışma gerçekleştiren ekipler, olayı gerçekleştiren kadını gözaltına alarak karakola götürdü. Kadın ilk ifadesinde 2 çocuğunu babası olan kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini söyledi. Öte yandan; hastaneye kaldırılan annenin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, 2 aylık bebeğin ise vücudunun büyük kısmında yanıklar olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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