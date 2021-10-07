Koçbaşı ile kapısı kırılan eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kapısı koçbaşı ile kırılıp girilen evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
|Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B. ve M.S.'nin birlikte hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların evini tespit eden ekipler, koçbaşı ile kapısını kurdukları evde arama yaptı. Yapılan aramada, 7 parça halinde 35.95 gram metamfetamin, 2 parça halinde 2.20 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 5 kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 2 kişi ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.