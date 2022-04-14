Video Yaşam Kod adı Aradaki Adam! 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video
Kod adı Aradaki Adam! 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video

Kod adı Aradaki Adam! 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video

14.04.2022 | 13:52

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İstanbul Siber Polisleri; “Aradaki Adam” yöntemiyle dört milyon liralık vurgun yapan uluslararası bir dolandırıcılık çetesini operasyonla çökertti.

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İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Aradaki Adam" yöntemiyle uluslararası ticaret yapan şirketlerin mail adreslerini ele geçiren bir çeteyi operasyonla çökertti. 3'ü Nijerya uyruklu 10 çete üyesi yakalandı. İddialara göre çete üyeleri; aralarında ticaret ilişkisi bulunan şirketleri hedef aldı. Ödeme yapılacak olan şirketlerin mail adreslerini ele geçiren dolandırıcılar, ödeme yapacak şirketlere önce yeni mail adreslerini verdi. Ödeme yapacak olan şirketlerle ödeme yapılacak şirket yetkilileri gibi yazışmalar yapan dolandırıcılar bir süre sonra "Banka hesaplarımız da değişti" diyerek ödeme yapacak olan şirketlere kendi banka hesap numaralarını verdi ve ödemelerin kendi hesaplarına yapılmasını sağladı. Çete üyelerinin dört milyon liralık vurgun yaptıkları saptandı. Uluslararası çetenin Türkiye sorumlusu olduğu tespit edilen Nijerya Uyruklu B.B.E.'nin İstanbul Havalimanı'ından yurt dışına kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığı ifade edildi.

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