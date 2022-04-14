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OTOMATİK OYNAT
01:17
Kod adı Aradaki Adam! 4 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 14.04.2022 | 13:52
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Yamaçtan kopan dev kaya kamyonu hurdaya çevirdi sürücü yaralandı | Video 14.04.2022 | 13:45
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Veterinerin klima motorunu çaldılar! 14.04.2022 | 13:49
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SON DAKİKA! İstanbul'da çift katlı İETT otobüsünde yangın | Video 14.04.2022 | 12:46
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Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı | Video 14.04.2022 | 11:14
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İstanbul’da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı | Video 14.04.2022 | 10:55
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Yüksekova'da sürü halinde ‘bayağı aynak’ kuşları görüntülendi | Video 14.04.2022 | 10:55
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Kendisine çarpan otomobilin sürücüsünü döven yaya tutuklandı | Video 14.04.2022 | 10:28
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Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti | Video 14.04.2022 | 10:28
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Köpek ilanıyla dolandırıcılık yapan şebekeye şafak baskını | Video 14.04.2022 | 10:24
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İstanbul Siber Polisleri; “Aradaki Adam” yöntemiyle dört milyon liralık vurgun yapan uluslararası bir dolandırıcılık çetesini operasyonla çökertti.