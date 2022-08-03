Video Yaşam Kod adı: Çukur! 90 kilometrelik operasyonda yarım ton uyuşturucu ele geçirdiler | Video
Kod adı: Çukur! 90 kilometrelik operasyonda yarım ton uyuşturucu ele geçirdiler | Video

Kod adı: Çukur! 90 kilometrelik operasyonda yarım ton uyuşturucu ele geçirdiler | Video

03.08.2022 | 11:51

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İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ndeki Çukur Mahallesi'nden başlayan uyuşturucu operasyonları 90 kilometrelik alana yayıldı. 2 bin 665 kişi gözaltına alındı. Toplam 393 kilo 389 gram uyuşturucu madde ve 47 bin 596 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının toplamda yarım ton olduğu vurgulandı.

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İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satıcılarına yönelik başlatılan seri Kök Kurutma Operasyonları'na devam etti. Beyoğlu İlçesi'ne bağlı olan Tarlabaşı ve Çukur Mahalleleri merkezli olarak geçtiğimiz Temmuz ayında başlatılan uyuşturucu operasyonları Eyüp Sultan, Çekmeköy, Zeytinburnu, Beylikdüzü ve Avcılar İlçeleri ile devam etti.

Peş peşe düzenlenen Özel Harekat seri operasyonlarda 2 bin 665 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda adreste uyuşturucu maddeler paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş halde bulundu. "Çukur" adı verilen operasyonlar ve uyuşturucu satıcılarının yakalandıkları anlar polis kameralarınca kaydedildi.

229 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI
İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ndeki Çukur Mahallesi'nden başlayan ve Çekmeköy ile Beylikdüzü İlçeleri'nin arasındaki 90 kilometrelik alana yayılan operasyonlar kapsamında baskın düzenlenen adreslerde toplamda 393 kilo 389 gram uyuşturucu madde, 47 bin 596 adet uyuşturucu hap, 27 bin 764 adet sentetik hap, 12 ruhsatsız tabanca, iki otomatik tüfek ve 293 mermi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan dolayı gözaltına alınan şüphelilerden 229'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının toplamda yarım ton olduğu vurgulandı. Uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği ifade edildi.

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