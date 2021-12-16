Kod adı MET... 372.5 kilogram ele geçirildi

İstanbul’da lüks bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kısaca “MET” olarak adlandırılan 372 kilo 500 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece'de lüks bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenledi. İran uyruklu S.B., M.M. ve S.M.L. isimli üç uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 372 kilo 500 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.