Video Yaşam Kod adları Mısırcı Dede! “Popcorn” kutularında uyuşturucu satıyorlardı | Video
Kod adları Mısırcı Dede! “Popcorn” kutularında uyuşturucu satıyorlardı | Video

Kod adları Mısırcı Dede! “Popcorn” kutularında uyuşturucu satıyorlardı | Video

28.09.2022 | 11:47

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İstanbul’da kendilerini “Mısırcı Dede” olarak tanıtan ve “Popcorn” kutularında uyuşturucu madde satışı yapan iki kişi; Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

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Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü Dere Ağzı Mahallesi'ndeki bir adreste kendilerini "Mısırcı Dede" olarak tanıtan ve mısır kutularında uyuşturucu madde satışı yapan iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda G.C. (62) ve A.T. (66) isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda beş kilo 330 gram Esrar maddesi, altı gram Hint Keneviri, dört kök Hint Keneviri, iki ruhsatsız tabanca, üç pompalı tüfek, 81 mermi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi, bir uyuşturucu madde paketleme cihazı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 35 bin 400 dolar ve sekiz bin 600 lira nakit para ele geçirildi. İki uyuşturucu madde satıcısının büyük "Popcorn" kutuları ile paketledikleri uyuşturucu maddeleri araçla sattıkları tespit edildi. "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" ve "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçlarından adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcılarından A.T., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, G.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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