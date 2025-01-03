Köfte yerken boğulan adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video
Afyonkarahisar’da sokakta ekmek arası köfte yerken boğazına yemek parçası kaçan ve nefes almakta zorlanan vatandaş o sırada sokakta olan ve hiç tanımadığı bir kişinin yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata dönerken, yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından Sivritepe yaşananları şöyle anlattı:
"Çıkış kapısına hava almaya çıktığımda vatandaşımızı fark ettim. Hemen koşarak gittim. Önce göğsüne biraz vurdum, ilk parçayı çıkardık. Ancak nefes alamadığını tekrar belirtti. Heimlich pozisyonunu alarak diyaframına baskı uyguladım ve yemek borusundan ikinci parçayı da çıkardık. Vatandaşımız panik halindeydi; onu sakinleştirdim, su içmesine yardımcı oldum. Şu an durumu iyi. Bu manevranın herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hayat kurtarıyor" dedi.
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