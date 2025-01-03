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Köfte yerken boğulan adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video

Köfte yerken boğulan adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video

03.01.2025 | 12:57

Afyonkarahisar’da sokakta ekmek arası köfte yerken boğazına yemek parçası kaçan ve nefes almakta zorlanan vatandaş o sırada sokakta olan ve hiç tanımadığı bir kişinin yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata dönerken, yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Karaman mahallesi 177 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediyede çalışan ve hava almak için sokağa çıkan Sefa Sivritepe, elinde ekmek olan bir vatandaşın öksürerek sendelediğini fark etti. Ardından şahsın yanına giden Sivritepe vatandaşın boğazına yemek parçası kaçtığını fark edince şahsa Hemlik manevrası yaparak boğazına kaçan yiyecek parçasını çıkardı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından Sivritepe yaşananları şöyle anlattı:
"Çıkış kapısına hava almaya çıktığımda vatandaşımızı fark ettim. Hemen koşarak gittim. Önce göğsüne biraz vurdum, ilk parçayı çıkardık. Ancak nefes alamadığını tekrar belirtti. Heimlich pozisyonunu alarak diyaframına baskı uyguladım ve yemek borusundan ikinci parçayı da çıkardık. Vatandaşımız panik halindeydi; onu sakinleştirdim, su içmesine yardımcı oldum. Şu an durumu iyi. Bu manevranın herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hayat kurtarıyor" dedi.
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